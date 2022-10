Anguissa preoccupa: Spalletti spera nel recupero per la Roma

Anguissa è fermo per infortunio, con Luciano Spalletti che spera di poterlo recuperare per la partita contro la Roma

Anguissa è attualmente fermo ai box, ma la volontà di Spalletti sarebbe quella di poterlo utilizzare al prima possibile. Il calciatore camerunense è indispensabile per l’allenatore dei partenopei, che vorrebbe averlo a disposizione già per la Roma.

Da Sky affermano: “In teoria potrebbe addirittura farcela per Roma, è molto difficile ma è un desiderio di Spalletti perchè è un giocatore molto importante e prezioso. Tuttavia le alternative sono valide con Ndombele che non ha ancora i 90 minuti nella gambe ma ha giocato alla grande con il Bologna”. Un recupero appare difficile, ma non impossibile.

Chi gioca?

Sostituire Anguissa è difficile, ma non impossibile. Il calciatore è uno dei cardini del centrocampo azzurro, con Luciano Spalletti che lo ha usato spesso e volentieri in fase di formazione. Il giocatore camerunense potrebbe essere sostituito da Ndombele che ha fino ad ora ben figurato con la maglia partenopea.

Certo, sostituire quello che sta facendo Anguissa è complicato e servirà il miglior Ndombele mai visto. Nel caso in cui non dovesse giocare il giocatore in prestito dal Tottenham, Spalletti potrebbe addirittura provare ad inserire un centrocampo inedito. Contro la Roma non si può però sperimentare, dato che l’impegno sarà importantissimo per il proseguo della stagione. I giallorossi puntano a fare risultato contro i partenopei, per fermare la loro cavalcata inarrestabile. Contro il Bologna gli azzurri hanno dimostrato di avere qualche punto debole e ora qualsiasi avversario potrebbe giocarsela a viso duro.