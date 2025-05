Anguissa saluta Napoli: 22 milioni dall’Arabia, Florentino Luis e Ferguson tra i possibili eredi

Il Napoli si prepara a dire addio a uno dei suoi pilastri a centrocampo: Frank Zambo Anguissa è vicino al trasferimento in Arabia Saudita

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club azzurro incasserà circa 22 milioni di euro dalla cessione del camerunese, che ha già accettato l’offerta del fondo PIF, proprietario dell’Al-Hilal, pronto a garantirgli un ingaggio nettamente superiore rispetto a quello attuale.

Anguissa, arrivato a Napoli nel 2021, ha collezionato oltre 100 presenze con la maglia azzurra, contribuendo in modo determinante alla conquista dello Scudetto nella stagione 2022-2023. La sua partenza rappresenta una perdita significativa per la squadra, ma la dirigenza partenopea si è già mossa per trovare un sostituto all’altezza.

Tra i nomi più accreditati per raccogliere l’eredità di Anguissa spicca quello di Florentino Luis, centrocampista del Benfica. Il giovane portoghese è noto per le sue doti di interdizione e visione di gioco, caratteristiche che lo rendono un profilo ideale per il centrocampo del Napoli.

Altri obiettivi

Un’altra opzione valutata dal club è Lewis Ferguson, attualmente in forza al Bologna. Il centrocampista scozzese ha impressionato per la sua capacità di inserimento e per la sua versatilità tattica, qualità che potrebbero rivelarsi preziose per il nuovo corso tecnico della squadra. La cessione di Anguissa, insieme a quella possibile di Victor Osimhen, potrebbe portare nelle casse del Napoli circa 100 milioni di euro, risorse fondamentali per finanziare il mercato estivo e rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Con l’addio di Anguissa, il Napoli si trova di fronte a una nuova sfida: rinnovare il centrocampo mantenendo alto il livello qualitativo. La scelta del sostituto sarà cruciale per garantire continuità e competitività alla squadra, che ambisce a confermarsi ai vertici del calcio italiano ed europeo.