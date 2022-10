Anguissa sarà convocato per la Roma?

Il Napoli prepara la prossima partita di campionato con la Roma. Sicuramente non ci sarà Amir Rrhamani ma si spera di poter recuperare Frank Anguissa. La squadra partenopea non vorrà correre rischi inutili, difatti ad oggi la convocazione del camerunese è da escludere ma occhio agli allenamenti che ci saranno in questa settimana. Se il centrocampista non sarà presente con la Roma sicuramente verrà convocato o con i Rangers o con il Sassuolo.

Il desiderio di Spalletti è quello di riavere disponibile Anguissa per la partita di Domenica anche solo per uno spezzone. Anguissa si è dimostrato un giocatore fondamentale per gli azzurri in questo avvio di stagione. L’alternativa è comunque valida, il francese Tanguy Ndombele sta entrando bene negli schemi del Napoli, anche se, ad oggi non ha ancora i novanta minuti nelle gambe.

Ricordiamo che il centrocampista del Napoli è stato costretto a lasciare il campo anzitempo durante la partita di Uefa Champions League con l’Ajax. Gli esami clinici svolti qualche giorno fa avevano evidenziato una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra. Fortunatamente non c’è stata alcun tipo di lesione.

Il camerunese aveva dato un grande equilibrio alla squadra, sia in fase difensiva che offensiva. In campionato è stato protagonista, tra le tante ottime prestazioni, di una grande partita condita da due gol contro il Torino. Sono stati anche svariati gli assist serviti ai compagni in questa prima parte di stagione.

Zambo Anguissa ha dimostrato di essere un mix di tecnica e strapotere fisico che dilaga a centrocampo. Ora c’è solo da capire se riuscirà a bruciare le tappe ed essere presente per la gara di Domenica con la Roma oppure se si rivedrà nelle prossime partite. La speranza per tutti i tifosi partenopei è quello di vederlo al più presto in campo.