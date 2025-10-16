Anguissa, sempre più conferme sul suo futuro

Frank Anguissa è stato dato per fortemente partente la scorsa estate, salvo poi restare in azzurro e, addirittura, si parla di un possibile rinnovo per lui. I partenopei vorrebbero allungare ulteriormente il tempo insieme

Rinnovo vicino?

Per Frank Zambo Anguissa si avvicina, sempre più, il possibile rinnovo con i partenopei. Il classe ’95, che compirà 30 anni il prossimo 16 novembre, sembra pronto per legarsi ai partenopei almeno fino al 2028, con la possibilità di vederlo fino al 2029 quando saranno 8 gli anni passati in azzurro.

Un centrocampista che, inevitabilmente, sta riscrivendo la storia degli azzurri diventando uno dei migliori giocatori mai visti con la maglia dei partenopei. Tanta voglia e tanta grinta, per un giocatore che è risultato determinante nei due scudetti vinti dai partenopei, insieme ai suoi compagni.

Ne ha parlato Fabrizio Romano

Della trattativa ha confermato anche Fabrizio Romano, che ha detto: “Arrivano conferme sul rinnovo imminente di Frank Zambo Anguissa con il Napoli, vi abbiamo raccontato come in estate sia stato corteggiato, ma la sua scelta fosse quella di rimanere in azzurro. Si sta lavorando al rinnovo, siamo alle fasi finali, ed ora siamo alla parte burocratica, allo scambio di documenti per verificare le ultime clausole. Sappiamo come i contratti del Napoli sono lunghi, ma ci avviciniamo sempre di più al rinnovo”.