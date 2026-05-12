Anguissa si allontana da Napoli: sirene turche per lui, ecco il prezzo

Il futuro di Frank Anguissa potrebbe essere lontano da Napoli. Nelle ultime ore, infatti, sono aumentate le voci di mercato attorno al centrocampista azzurro, con il Galatasaray che segue con attenzione la situazione del giocatore. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il club turco avrebbe già manifestato il proprio interesse, ma non sarebbe l’unica squadra pronta a muoversi per il camerunense

Prezzo abbordabile

La posizione di Anguissa appare meno solida rispetto al passato. Il contratto con il Napoli è valido fino al 2027, ma al momento non sarebbe stato trovato un accordo per il rinnovo. Una situazione che inevitabilmente apre scenari importanti in vista della prossima estate. Il club azzurro, infatti, potrebbe decidere di sacrificare uno dei suoi uomini più esperti per finanziare nuovi movimenti di mercato.

Il Galatasaray osserva con interesse e potrebbe tentare l’affondo nelle prossime settimane. I rapporti tra il club turco e il Napoli sono già ottimi dopo diverse operazioni concluse negli ultimi anni, e questo potrebbe facilitare eventuali trattative. La valutazione del cartellino si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, cifra che il Napoli prenderebbe seriamente in considerazione davanti a un’offerta concreta.

Si proverà a trattenerlo

Anguissa resta comunque un giocatore molto apprezzato da ambiente e tifosi, grazie alla sua forza fisica, alla qualità in mezzo al campo e al contributo dato nelle stagioni più vincenti degli ultimi anni. Ma il mercato, si sa, può cambiare tutto molto rapidamente. Antonio Conte, se resterà, proverà a trattenerlo a tutti i costi a Napoli.