Anguissa stava per andar via, il Napoli aveva perfino il sostituto

Franck Zambo Anguissa sarebbe stato vicinissimo a salutare il Napoli, con i partenopei che stavano per sostituirlo con Davide Frattesi dell’Inter. Ora le carte sembrano cambiate e il giocatore camerunense è ancor più statico nel progetto azzurro

Anguissa vicinissimo a salutare

Franck Zambo Anguissa è stato vicinissimo a salutare il Napoli quest’estate. Il giocatore camerunense è stato ad un passo dall’Arabia Saudita, con il giocatore che è stato ad un passo dal decidere dove andare e se andare, soprattutto.

Una scelta che poi lo ha portato alla permanenza in azzurro, con il Napoli che però stava per premunirsi prendendo un altro calciatore. Il giocatore in questione sarebbe stato Davide Frattesi, vicinissimo a salutare l’Inter e pronto a sposare la causa di qualche altra squadra. Ora, però, le cose sembrano cambiate.

Pronto il rinnovo

Ora i nerazzurri sarebbero pronti ad offrire il rinnovo di contratto a Davide Frattesi, pur di trattenerlo ad Appiano Gentile. Il calciatore della nazionale italiana, infatti, si siederà a trattare con la squadra lombarda ma serviranno maggiori garanzie. L’ex scuola Roma vuole capire se ci sarà modo di giocare per lui, visto che con Simone Inzaghi era relegato al ruolo di riserva di lusso. Cosa che, al momento, non sembra volere.