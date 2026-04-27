Anguissa verso la Turchia: futuro incerto per il centrocampista del Napoli

Il futuro di André-Frank Anguissa al Napoli torna ad essere un tema caldo in vista della prossima estate. Dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, il centrocampista camerunense potrebbe infatti salutare il club azzurro, riaprendo scenari di mercato già sfiorati lo scorso anno

Addio possibile

A rilanciare l’ipotesi è il giornalista Matteo Moretto, che ha sottolineato come Anguissa sia nuovamente tra i possibili partenti. Non si tratta di una novità assoluta: già nella scorsa finestra estiva il giocatore era stato vicino all’addio, ma alla fine era rimasto a Napoli. Ora, però, la situazione sembra diversa e più concreta.

Sul centrocampista non mancano gli estimatori. In particolare, diverse squadre in Turchia avrebbero mostrato interesse, ma non sono le uniche. Anche club fuori dall’Europa starebbero monitorando la situazione, pronti a farsi avanti con offerte importanti.

Situazione in divenire

La decisione finale, però, non dipenderà solo dal Napoli. Sarà lo stesso Anguissa a valutare con attenzione il proprio futuro, considerando non solo l’aspetto sportivo ma anche quello personale e contrattuale. A 30 anni, infatti, potrebbe trovarsi davanti a una scelta cruciale, forse legata all’ultimo grande contratto della carriera. Nel frattempo, il club azzurro osserva e riflette. Un’eventuale cessione obbligherebbe la società a intervenire sul mercato per trovare un sostituto all’altezza, in un ruolo chiave per gli equilibri della squadra.