Anguissa verso l’addio: il Napoli si prepara a salutare il suo centrocampista

Il futuro di André-Frank Zambo Anguissa al Napoli sembra sempre più incerto. Nonostante il club abbia attivato la clausola biennale che estende il contratto del centrocampista camerunese fino al 2027, le trattative per un rinnovo si sono interrotte a gennaio e non sono mai ripartite. Il giocatore, uno dei protagonisti della conquista dello scudetto, pare intenzionato a cercare nuove sfide altrove

Anguissa, arrivato al Napoli nel 2021, si è rapidamente affermato come uno dei pilastri del centrocampo partenopeo grazie alla sua fisicità, alla capacità di recuperare palloni e alla grande disciplina tattica. Tuttavia, negli ultimi mesi sarebbe maturata in lui la volontà di vivere un’esperienza diversa, magari all’estero. La Saudi League rappresenta un’opzione concreta: già in passato alcuni club arabi avevano cercato di strapparlo al Napoli, ma senza successo. Ora però il contesto è cambiato, e anche il club azzurro potrebbe valutare una cessione.

La società non intende però svendere uno dei suoi uomini chiave. La valutazione di Anguissa si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifra che riflette non solo il valore tecnico del giocatore, ma anche l’impatto che ha avuto nelle ultime stagioni. La dirigenza è consapevole che perdere il camerunese significherebbe dover colmare un vuoto importante, ma è pronta a reinvestire in modo mirato per mantenere alto il livello qualitativo della rosa.

Il sostituto

In quest’ottica, il Napoli è già attivo sul mercato. Tra i profili sondati per sostituire Anguissa, spicca quello di Davide Frattesi, attualmente all’Inter. Il centrocampista italiano, noto per la sua corsa, gli inserimenti e la capacità di fare gol, rappresenta il tipo di giocatore perfettamente compatibile con l’impostazione tattica della squadra. Tuttavia, la trattativa con l’Inter non si preannuncia semplice, sia per il valore del calciatore sia per la concorrenza di altri club.

Il possibile addio di Anguissa segna l’inizio di una fase di rinnovamento per il Napoli. Dopo la vittoria dello scudetto, la società vuole consolidarsi tra le grandi del calcio europeo. Per farlo, dovrà prendere decisioni coraggiose e pianificare ogni mossa con attenzione, consapevole che la prossima stagione sarà cruciale per confermare le proprie ambizioni.