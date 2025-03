Anguissa vuole troppo: rischio addio?

Anguissa potrebbe salutare Napoli, con le trattative per il rinnovo di contratto che appaiono difficilissime in questo momento. Il calciatore e il suo entourage chiedono troppi soldi per le tasche del Napoli per poter rinnovare il contratto

Frank Zambo Anguissa ha ufficialmente rinnovato con il Napoli, con i partenopei che hanno sfruttato l’opzione di rinnovo unilaterale in loro favore. Il nuovo contratto del camerunense varrà fino al 2027, ma i partenopei rischiano di ritrovarsi con un separato in casa.

Il calciatore ex Fulham, infatti, vorrebbe migliorare lo stipendio di circa 2, 2 milioni annui attuale con gli azzurri non dello stesso avviso. La volontà del calciatore sarebbe quella di ottenere almeno 4.5/5 milioni di euro, cosa che Aurelio De Laurentiis non sarebbe intenzionato ad offrirgli. L’idea del giocatore, ora, sembrerebbe provare a farsi accontentare ad ogni costo, anche pur di arrivare a contrasto con la società. In caso, in estate ci sarà la separazione con Giuseppe Marotta in agguato.

Inter alla porta

Dietro tutto ciò ci sarebbero anche i nerazzurri, pronti in pressing per scippare il camerunense al Napoli. L’Inter ha, infatti, espresso interesse per Zambo Anguissa del Napoli. Se il suo contratto non dovesse essere rinnovato a maggiorare lo stipendio, potrebbe essere disponibile ad un buon prezzo in estate. Il club è alla ricerca di un giocatore che porti sia esperienza che personalità a un prezzo accessibile, e Anguissa sembra essere la scelta giusta.

Il camerunense ex Fulham è considerato un’opzione allettante per l’Inter mentre cerca un’alternativa a Hakan Calhanoglu, soprattutto dopo la deludente stagione di Kristjan Asllani.