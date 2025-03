Anic si allena con i grandi del Napoli: Conte lo tiene in considerazione

Ivan Anic si è allenato con la prima squadra del Napoli, con Antonio Conte che sembra essere già bello che propenso a tenere in considerazione il prospetto

Arrivato da poco dall’NK Rudes, dalla Croazia, e sembra già essere potenzialmente un futuro buon prospetto per il Napoli. Antonio Conte guarda attentamente al giovane calciatore e lo ha già fatto allenare con i più grandi. La stima per il classe 2007 sembra essere tanta, con la possibilità che presto debutti in Serie A.

Il giovane centrocampista ha già debuttato con la Primavera partenopea, due presenze per lui, mentre sono 8 con 3 gol con la maglia delle giovanili dell’NK Rudes. Un momento ottimo per il giovane, che sembra abbia voglia di crescere per bene in Italia ed affermarsi come uno dei migliori prospetti del calcio mondiale.

Giovane croato di belle promesse, ma…

Arrivare in Italia dalla Croazia non è mai facile, lo sanno parecchi dei suoi conterranei. Uno tra i tanti Ante Coric, arrivato dalla Dinamo Zagabria con belle prospettive, ma divenuto un incubo per i tifosi della Roma. L’allora giovane Ante sembrava promettere tanto bene, salvo poi diventare l’ennesimo giocattolino tra i vari prestiti dei giallorossi. Un anno e mezzo fa si è svincolato, oggi lo è nuovamente dopo un’esperienza in patria.

Un altro esempio fu Tin Jevdaj, sempre passato per la Roma e sempre mistrattato. Al Leverkusen ebbe più gloria, salvo poi finire nel dimenticatoio. Oggi sta trovando fortuna in Grecia al Panathinaikos. Ultimo, ma non ultimo, il buon Marko Pjaca. Sembrava essere il prossimo grande del calcio, ma invece dopo una girandola di prestiti ora è tornato in patria a cercare fortune. Si spera per Anic che non vada per lui anche così.