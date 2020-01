Animazione turistica: Stars Be Original ha aperto le candidature!

Hai sempre sognato di fare l’animatore in un villaggio turistico ma non hai esperienza nel settore e non sai da dove iniziare questa avventura? Il lavoro che stai cercando è sicuramente tra i più gettonati dai giovani, perché offre numerosi vantaggi e permette di viaggiare continuamente, scoprendo sempre luoghi nuovi ed incantevoli. Non tutti però sono adatti a questa professione, perché bisogna essere disposti a rimanere per lunghi periodi lontani da casa e a lavorare duramente, anche se le gratificazioni sono parecchie.

Abbiamo fatto questa premessa perché molti giovani sono convinti che il lavoro dell’animatore turistico sia facile e poco impegnativo ma si sbagliano. Di certo le soddisfazioni sono tantissime, così come i vantaggi, ma si tratta pur sempre di un lavoro, che richiede impegno e voglia di mettersi alla prova continuamente. Se sei pronto a farlo, ti consigliamo di candidarti alle selezioni di Stars Be Original, l’animazione del futuro: una delle agenzie più famose d’Italia. Puoi farlo anche oggi, perché per alcune posizioni non occorre essere in possesso di requisiti specifici quindi potresti essere selezionato proprio tu! Vediamo come funziona e perché questa agenzia è la più gettonata da coloro che desiderano lavorare nel campo dell’animazione turistica.

Le figure ricercate nel campo dell’animazione turistica

Se il tuo sogno è quello di lavorare in un villaggio turistico, devi prima di tutto capire quale ruolo specifico ti si addice di più. Questa agenzia infatti è particolarmente innovativa perché contempla tantissime posizioni differenti, che si affiancano a quella classica dell’animatore turistico e possono godere degli stessi vantaggi. Se per esempio hai un talento nel ballo o nel canto ti puoi proporre per un ruolo specifico e concentrato su queste attività, ma puoi anche fare l’influencer, il traveller, il fotografo e via dicendo.

Naturalmente, se il tuo sogno è proprio quello di fare l’animatore turistico puoi concentrarti su questa figura in particolare e proporti per tale ruolo.

Formazione e Stars Factory

Questa agenzia si distingue dalle altre perché offre una formazione completa a tutti coloro che si candidano per diventare animatori turistici nei villaggi vacanze. Dovresti quindi partecipare ad una factory di 3 giorni in un hotel, nel corso della quale potrai fare la conoscenza degli altri candidati ed apprendere i segreti di questo mestiere. Dopo questa bellissima esperienza, potrai metterti alla prova sul campo e quindi in un villaggio turistico, inizialmente affiancando un animatore che è già dotato di una certa esperienza.

Come candidarsi per diventare animatore turistico

Sei pronto a candidarti per diventare un animatore turistico e realizzare finalmente il tuo sogno? Le selezioni presso Stars Be Original sono aperte tutto l’anno perché questa agenzia collabora con i più grandi colossi mondiali del turismo. Il lavoro dell’animatore non è quindi limitato ad un determinato periodo o ad una singola stagione ma può essere svolto tutto l’anno. Potrai viaggiare in luoghi meravigliosi entrando sempre in contatto con nuove persone e questo è un vantaggio che solo questo lavoro è in grado di offrire. Non perdere altro tempo quindi e realizza subito il tuo sogno: per candidarti devi solo andare sul sito ufficiale!