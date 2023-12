Anita Olivieri, fidanzata da ben sette anni: l’inaspettata rivelazione

Tra i concorrenti più chiacchierati di quest’ultima edizione del Grande Fratello c’è Anita Olivieri. Nelle scorse ore la gieffina è finita al centro di un inaspettato e spiazzante scoop che la vedrebbe fidanzata da ben sette anni, nonostante si sia sempre dichiarata single.

FIDANZATA DA BEN SETTE ANNI – Nel corso della sua avventura nella casa, la Olivieri ha spesso ammesso di essere legata a un’altra persona, ma non di essere fidanzata. Lo ha ribadito anche durante l’ultima puntata del GF, dopo che si è parlato del due di picche che ha dato a Federico Massaro.

Sui social a parlare di questo misterioso ragazzo, lanciando lo scoop è stato Alessandro Rosica, noto sui social come l’Investigatore Social. L’esperto di gossip ha deciso di smentire la ragazza, che più volte ha ribadito di essere single, pubblicando degli scatti che la vedono insieme al misterioso fidanzato.

Oltre a un carosello di foto che ritrae Anita Olivieri abbracciata ad Edoardo Sanson, il ragazzo con cui sarebbe legata da ben sette anni, Rosica ha rivelato dei dettagli inediti su questa love-story:

“”Anita Olivieri con il compagno Edoardo Sanson – si legge sulla pagina di Investigatore Social – Sono fidanzati ufficialmente da circa 7 anni. Lui 28enne romano, molto riservato. In questi anni stavano pensando di convolare addirittura a nozze. Anita però all’interno della casa ne ha parlato poco e niente, inizialmente l’ha addirittura nascosto, prendendo in giro Alfonso e autori. Sarà perché vuole tenere il suo amore riservato?!? O magari c’è dell’altro? Come sempre nessuno fa controlli, chiunque potrebbe benissimamente inventare la qualunque, così da entrare nei programmi. Infatti negli ultimi anni abbiamo visto di tutto, tra finti laureati, finti ricchi e finti single. Ecco perché ad oggi la tv non ha più credibilità, nessuno sa fare il proprio lavoro”.

Per vedere il post, clicca qui.