Anita Olivieri, sull’ex Edoardo e Nicole Murgia: “Non mi fate fessa, ho le prove”

Dopo lo scoop lanciato da Alessandro Rosica e Deianira Marzano sul presunto flirt tra Edoardo Sanson, ex di Anita Olivieri, e Nicole Murgia, l’ex gieffina ha deciso di rompere il silenzio. L’ex protagonista dell’ultima edizione del GF ha deciso di commentare il rumor che vede protagonista il suo ex fidanzato.

“Non mi fate fessa, ho le prove” – Nei giorni scorsi, Rosica e, successivamente, la Marzano hanno sganciato un inaspettato scoop. Stando a quanto scoperto dai due esperti di gossip, Edoardo Sanson, ex storico di Anita, avrebbe un flirt con Nicole Murgia, ex gieffina ed ex volto di Uomini e Donne.

Se i due protagonisti del gossip hanno deciso di adottare la strategia del silenzio, c’è chi ha deciso di dire la sua. A commentare i recenti rumors è stata proprio la Olivieri che ha rivelato che questa liaison va avanti da marzo, quando ancora era dentro la casa più spiata d’Italia.

Come riportato da IsaeChia, l’ex gieffina ha così raccontato nelle sue IG Stories:

“Ragazzi buongiorno, io rispondo a questa storia per cercare di rispondere a tutti i miliardi di messaggi che mi sono arrivati riguardo a questa situazione, riguardo a questi soggetti ecc ecc…Allora, io ci tengo a dire, per chiudere perché veramente non mi interessa, non me ne frega niente, ci tengo a dire – a parte gli scherzi, che uno poi ci fa ironia – che io non sono stupida. Io so tutto, io ho le prove di tutto mandate da gente vicino a loro. Lo so da una vita, non è adesso, è molto prima. Hanno iniziato a marzo, quindi non pensate di fare fessa a me perché io so tutto, io ho le prove.

Consiglio solo a queste persone di non fare le vittime oppure di dire “mi può rovinare la vita” quando sanno perfettamente che persone sono e cosa hanno fatto mentre io ero nella Casa. Non ci sono santi, i santi stanno in cielo, quindi io ho tutte le prove. Probabilmente arriveranno anche ad altre persone perché girano chiaramente. Ma non ci faccio niente, non mi interessa, vivessero la loro vita. Dico solo di stare attenti perché c’è tanta mer*a intorno a questa gente, tanta…”.