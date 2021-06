Anna Munafò e il body shaming: “Ho preso 28 chili. Sento gli occhi della gente addosso e che pensa ‘Guarda quanto è ingrassata’ “

Anna Munafò, ex tronista di U&D non ci sta e dal suo profilo Instagram lancia un messaggio di body positivity contro chi oggi la osserva e l'accusa di essere ingrassata.

Prendere chili e attirare su di sé tutti i commenti al vetriolo della gente. Non dev’essere stato facile neppure per una che quei commenti li ha sempre sostenuti riuscire a fare finta di niente. E’ questa l’esperienza di Anna Munafò, ex tronista di Uomini e Donne (oltre che reginetta di bellezza siciliana), che attraverso un post racconta ai suoi tanti follower.

Vittima di continui body shaming, la Munafò ha deciso di non stare zitta e raccontare quello che le accade da un po’ di tempo a questa parte. Dopo la gravidanza, che le ha regalato il piccolo Michael, la bella siciliana ha candidamente ammesso di non aver più fatto caso alla linea che naturalmente si è ammorbidita. Eppure questo piccolo dettaglio sembra oggi causarle dell’ingeneroso biasimo da parte di chi la incontra per strada, scatenando commenti davvero dolorosi.

“Ieri sono uscita dopo tanto tempo e non vi nego che gli occhi addosso di chi ti guarda e pensa ‘guarda quanto è ingrassata’ li ho sentiti – comincia così il suo post su Instagram che continua spiegando – Sì, ho 28 kg in più che si vedono e che non nascondo. Come non nascondo neanche che per qualche istante ho provato anche imbarazzo nei confronti di chi ieri mi ha trasmesso questo pensiero. Siamo belle a prescindere. Anzi bellissime”. Un messaggio duro e che mette in mostra la fragilità ma anche la forza di reagire della Munafò.

Lei, procace trentacinquenne di Milazzo, ha partecipato a Miss Italia nel 2005 arrivando seconda alle spalle di Edelfa Chiara Masciotta. Di quel periodo la tanto chiacchierata storia d’amore con Tomaso Trussardi, oggi marito di Michelle Hunziker Ha partecipato in tv ad alcune puntate dello “Zecchino D’Oro” e della serie “Ris-Delitti imperfetti”. Eppure la celebrità verso il grande pubblico arriva soltanto nel 2014 quando Maria De Filippi la sceglie come tronista di quell’edizione.

Dopo vari flirt più o meno noti la stabilità finalmente arriva a maggio 2019, sposando il conterraneo Giuseppe Saporita e mettendo al mondo, l’anno seguente il piccolo Michael.