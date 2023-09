Tra i programmi più attesi della televisione italiana c’è di sicuro Amici. Il talent di Maria De Filippi protagonista indiscusso da oltre 20 anni. Ogni anno milioni di giovani si presentano ai provini sperando di poter conquistare un banco e spesso per molti di loro, il sogno diventa realtà.

Studiare in una delle scuole più famose permette ai ragazzi di imparare nuove tecniche ed assumere molte consapevolezze professionali e personali. Questo grazie all’insegnamento dei docenti di ballo e di canto, coloro che per tutto l’anno mettono al servizio dei ragazzi, la loro conoscenza.

Quest’anno un ritorno da parte di una delle professoresse di canto: si tratta di Anna Pettinelli, colei che andrà a sostituire il posto di Arisa.

Ecco come Maria ha chiamato la Pettinelli

Durante un’intervista la Pettinelli ha raccontato il modo semplice e naturale con il quale Maria le ha chiesto di ritornare a far parte del programma. Poche parole chiare e coincise: “Anna, torni”.

Probabilmente la De Filippi aveva già intuito la possibilità vincente di riavere Anna Pettinelli nel team, visto il suo approccio strong con i ragazzi e le sue simpatiche ed onnipresenti liti con Rudy Zerby.

In merito a questo la Pettinelli ha raccontato: “Tra me e Rudy non c’è niente di preordinato, nasce tutto all’impronta, non c’è un copione che seguiamo. Quindi se non saremo d’accordo probabilmente lo dimostreremo”.

Quanto sarà gradito questo ritorno dai telespettatori? Tutto è ancora da vedere, l’attesa cresce e la voglia di conoscere i nuovi allievi della classe di Amici è sempre più forte.