Anna Tantangelo, All Together Now: un debutto griffato

Solo qualche settimane fa si è conclusa l’ultima edizione di All Together Now, iniziata il 4 novembre e che è riuscita a conquistare il pubblico di Mediaset. Oltre a scoprire e a conoscere nuovi talenti, i telespettatori hanno potuto vedere alcuni noti artisti sotto una luce diversa.

La novità di questa edizione è stata che oltre al muro, a giudicare i concorrenti è stata anche una giuria. A dare il proprio giudizio sono stati Francesco Renga, J-Ax, Rita Pavone e Anna Tatangelo. Quest’ultima ha fatto il suo debutto sul programma Canale 5 con un look griffato. A quanto ammonta l’outfit del debutto?

CIFRE DA CAPOGIRO – La cantante, che recentemente ha lanciato il suo nuovo singolo Fra me e te, è approdata anche ad All Together Now. L’artista ha infatti ricoperto egregiamente il ruolo di giudice. Inoltre, Anna ha conquistato il pubblico anche per i look che ha indossato nel corso delle puntante.

In occasione del suo debutto la Tatangelo ha voluto indossare un sensuale outfit firmato Versace. Si tratta di una pencil skirt aderente e a vita altissima, abbinata ad una camicia di seta oversize decorata con conchiglie con le iconiche stampe barocche della Maison che la donna ha portato sbottonata sul décolleté e con le maniche scorciate.

I capi indossati dal membro della giuria non sono presenti sul web, ma dei modelli simili, sempre firmati Versace, vengono venduti a 790 e 890 euro. A dare un tocco in più al look sono state le décolleté neri con un vertiginoso tacco a spillo di Casadei che costano ben 575 euro. In totale, quindi, il costo totale dell’outfit è quindi 2.255 euro.