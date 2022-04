Anna Tatangelo, al capolinea la storia con Livio: eliminate le foto di coppia

A distanza di un mese dall’annuncio ufficiale, sembra sia già giunta al termine la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori. A rivelarlo sono stati i profili social dei diretti interessati dove sono sparite le loro foto di coppia.

STORIA FINITA – Da quanto si è appreso negli ultimi mesi, la relazione tra Anna e Livio andava avanti da più di un anno. Date le tante voci sulla loro love-story, i due hanno deciso di uscire allo scoperto e ufficializzare la loro storia.

Fino a non poco tempo fa i due oramai ex piccioncini hanno condiviso scatti insieme, dedicandosi romantiche dediche. Proprio per questo ha spiazzato lo scoop lanciato dal settimanale Chi e che vede la storia tra l’artista e Livio giunta al capolinea.

Non poco tempo fa, come ricorda la rivista, Anna Tatangelo scriveva per Cori: “Non importa chi ero o chi sarai perché so che adesso “siamo””. Degli scatti e delle dediche di coppia non c’è più traccia né nel profilo della cantante né in quello dell’ex fidanzato.

Nonostante il gossip insistente, i due diretti interessati non hanno ancora rilasciato alcun commento. Riguardo i motivi che avrebbero portato alla rottura, il magazine di Alfonso Signorini ha accennato a dei “malumori”.