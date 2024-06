Anna Tatangelo, al capolinea la storia con Mattia Narducci: “Relazione tossica”

Nonostante non sia arrivata alcuna conferma da parte dei diretti interessati, sembra ormai ufficiale la fine della relazione tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci. A confermare la rottura sarebbero stati alcuni indizi e dichiarazioni della cantante.

“Relazione tossica” – Sono diversi gli indizi emersi sui social che non farebbero altro che confermare la fine della love-story tra l’ex di Gigi D’Alessio e il modello. Al popolo dei social, infatti, non è sfuggito il fatto che l’artista abbia smesso di seguire Narducci su Instagram. Gli indizi, però, non finirebbero qui.

Sembrava che dopo la lunga storia d’amore con Gigi D’Alessio e la turbolenta relazione con Livio Cori, la Tatangelo avesse trovato nuovamente il sorriso al fianco di Mattia. Qualcosa, però, non avrebbe funzionato. A far pensare a una possibile rottura tra i due è stata anche la recente intervista rilasciata da Anna.

In occasione dell’uscita di Mantra, il suo nuovo singolo, la cantante ha rilasciato una nota stampa diffusa dall’ANSA in cui ha dichiarato:

“Quando si esce da una relazione tossica occorre fare un lavoro su se stessi per lasciare andare il male e conservare il bene della storia e, per poterlo fare, bisogna passare attraverso la consapevolezza che si può stare bene anche senza l’altro. Mantra è questo: è autoconsapevolezza, rinascita e crescita per ritrovare se stessi guardando il mondo con occhi diversi”.