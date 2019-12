Anna Tatangelo e la dedica speciale a sua sorella: ecco chi è Silvia

Anna Tatangelo, famosa cantante italiana che all’età di 19 anni intraprese una bellissima storia d’amore con Gigi D’Alessio, ha dedicato un dolce post alla sorella Silvia.

IL RAPPORTO CON SILVIA – La sorella è estranea al mondo dello spettacolo, tuttavia, sappiamo che le due hanno un rapporto molto solido. Silvia è molto simile ad Anna fisicamente, secondo alcuni hanno anche la stessa voce. La sorella, infatti, oltra ad essere autrice è anche cantante. Le due, però, hanno un carattere totalmente diverso.

LA DEDICA DI SILVIA AD ANNA – Le due sorelle sono molto riservate ma questa volta Silvia ha fatto un’eccezione dedicandole un post sui social: “Mamma mia… mi ricordo che avevo il cuore a tremila e cercavo di nascondere la paura. Tu, Anna, ci sei stata e ci sei sempre nel momento del bisogno… grazie sorellina per tutto! Una sorella è qualcuno che ti ama dal profondo del cuore. Non ha nessuna importanza quanto possiate litigare, non riuscirete mai a separarvi. Avere una sorella è una gioia a cui non è possibile rinunciare. Una volta entrata nella tua vita, ci resterà per sempre. Sei sempre stata al mio fianco. Insieme siamo cresciute, abbiamo condiviso gioie e dolori, ci siamo sostenute in ogni momento. Ora siamo cresciute e cambiate, ma una cosa è certa: il bene che ti voglio rimarrà sempre lo stesso”.

LA RISPOSTA DELLA CANTANTE – Silvia è sposata e ha due bambini e in occasione del matrimonio le ha fatto una dedica speciale: “Auguri sorellina!!! Felicissima per te in questo giorno… e soprattutto felicissima perché presto arriverà una bella nipotina!!!! Vi voglio bene”. Per vedere la foto cliccate qui.