Anna Tatangelo, in dolce attesa. I fan si chiedono: “Chi è il padre?”

Nelle scorse ore, Anna Tatangelo ha deciso di voler condividere con i numerosi fan una bellissima notizia. Attraverso un tenero post condiviso su Instagram, la cantante ha annunciato di essere in dolce attesa per la seconda volta, spiazzando il popolo del gossip.

IN DOLCE ATTESA – Nella giornata di oggi, Anna ha annunciato la sua seconda gravidanza. La donna, infatti, è già mamma di Andrea, nato dall’amore per Gigi D’Alessio il 31 marzo 2010. La cantante ha condiviso su Instagram uno scatto in bianco e nero, dove mostra il pancino, segno di una gravidanza di pochi mesi.

Ad accompagnare la tenera immagine, è la didascalia: “Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande”.

CHI È IL PADRE? – Ovviamente la notizia è stata accolta con entusiasmo e affetto sia dagli amici della Tatangelo sia che dai suoi fan. A molti, però, non è sfuggito il fatto che Anna non abbia menzionato il padre del bambino, facendo così crescere la curiosità da parte del popolo del web.

Negli ultimi tempi si è vociferato di un possibile flirt tra la cantante e Giacomo Buttaroni, allenatore di calcio. Paparazzati da Diva e Donna, i due, però, non hanno mai ufficializzato la loro relazione. A confermare tale ipotesi è stato Alessandro Rosica, noto come l’Investigatore Social, che in una IG Story ha così dichiarato:

“Il papà è Giacomo Buttaroni, l’allenatore del figlio. Da anni si frequentavano in gran segreto. Lui anni fa era fidanzato, anche lei, motivo per cui si nascondono”.