Annalisa, la festa dei 40 anni con 3 persone: “Avrei voluto solo piangere tutto il giorno”

Annalisa, nota cantante, si è sempre distinta, oltre che per la sua voce, anche per la sua lontananza dai riflettori. Il 5 Agosto, l’ex allieva di “Amici” ha compiuto 40 anni. Nessuna festa in grande, solo una semplice serata trascorsa in compagnia dei genitori e del marito.

Le sue parole in merito a quel giorno:” I 40 anni? Li ho vissuti male. Ho sempre cercato di non dare peso ai decenni, ma di vivere la vita come un flusso continuo. Non mi sento diversa dall’anno scorso, ma tutti me lo chiedono e quindi mi è venuta l’ansia“. Ha poi aggiunto, durante l’intervista rilasciata al “Corriere della Sera”: “Gli auguri al Tg sono stati belli, però… Sarei voluta rimanere a casa a piangere tutto il giorno.”

Sono, ormai, anni che la cantante è nel mondo dello spettacolo e con il passare del tempo ha imparato a non dar peso alle critiche del pubblico:“All’inizio della carriera mi pesava, ma il giudizio era meno presente perché non vivevamo la full immersion nei social che viviamo oggi… Il punto è la superficialità dei commenti che vengono fatti senza pensare che dall’altra parte c’è una persona reale“.

Nel corso del dialogo, non sono mancati riferimenti agli argomenti scottanti degli ultimi giorni. La guerra tra Palestina ed Israele ha mobilitato grandi masse di persone. Tanti giovani, adulti, professori e studenti sono scesi in piazza e hanno occupato strade e stazioni.

La cantante osservando tali proteste ha detto:”Si vede che siamo in tanti a riflettere sulla fortuna che abbiamo noi rispetto a chi vive l’orrore della morte e della guerra. Pensare ai bambini che muoiono e alle famiglie che non hanno più una casa non è un discorso di appartenenza politica.”