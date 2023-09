Annalisa, drastico cambio di look o parrucca? Il web la celebra

Annalisa ha stupito tutti i suoi follower con uno scatto in cui mostra il suo nuovo look: in molti si sono chiesti se fosse una parrucca o no

Annalisa sta vivendo il suo periodo d’oro: lo scorso mese di luglio ha sposato Francesco Muglia e sta per tornare con un nuovo singolo che sicuramente scalerà tutte le classifiche. In molti hanno notato il drastico cambio di look e si sono chiesti se fosse una parrucca oppure no.

Cambio look per la presentazione del nuovo singolo

La cantante è pronta a lanciare il nuovo singolo, Ragazza Sola, a partire dall’8 settembre. Per farlo, Annalisa si è mostrata con dei capelli biondi e corti, davvero irriconoscibile, e la seguente didascalia: “Sembra sole, ma è la luna piena che brucia la schiena di una ragazza sola”.

I follower hanno accolto la notizia con gioia ma hanno anche commentato il nuovo stile della cantante: “Ti amo Annalisa, sei pazza”, “Tutto così perfetto”, “Sei pazzesca”, “Mamma mia Annalisa”. Insomma, i commenti non sono mancati.

In molti, però, si sono chiesti se la sua non fosse una trovata solo per lanciare il singolo, così come accaduto per Mon Amour. Infatti, quando ha lanciato il singolo a maggio, la cantante si è mostrata con un caschetto castano con la frangia.

In quel caso, però, si è trattata di una parrucca, per questo è molto probabile che anche ora si tratti della medesima mossa. Non ci resta che scoprirlo.