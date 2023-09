Annalisa, il racconto del matrimonio: “Non l’ho mai sognato, poi…”

Annalisa è una delle cantanti di successo del momento. Le sue canzoni sono su tutte le radio e le piattaforme musicali e stanno riscuotendo parecchi consensi. In questi mesi sono arrivati i dischi di platino per Bellissima e Mon Amour. A breve, inoltre, uscirà il suo ottavo album, intitolato E poi siamo finiti nel vortice. Tuttavia, la vita della cantante non è fatta solo di lavoro poiché il 29 giugno scorso si è sposata con Francesco Muglia.

Annalisa racconta il matrimonio

In un’intervista rilasciata a Grazia, la cantante ha raccontato qualche dettaglio in più sulla sua vita privata, nonostante sia molto legata alla sua privacy: “Viviamo tra Savona, Genova, Milano come prima di sposarci. E il fatto che lui sia molto impegnato è una garanzia che capisca quanto lo sono anch’io, quanto debba spostarmi per lavoro”.

Nonostante questa vita frenetica, la cantante ha spiegato di aver trovato un suo equilibrio con Francesco: “Sposarsi significa trovare un equilibrio senza rinunciare a niente di sé stessi”. Prima di conoscere il suo attuale marito, Annalisa non pensava minimamente al matrimonio, poi qualcosa è cambiato.

“Non l’ho mai sognato. Però da qualche anno, alle feste di nozze degli amici, ho cominciato ad immaginare la mia, a pensarla come una giornata in cui condividere felicità con le persone care. Poi è stata proprio così: non ho mai coltivato il significato religioso del matrimonio, quanto il suo potere di comunicare la gioia di quelli che si amano a chi sta loro vicino” ha confessato.

Chi è Francesco Muglia

Annalisa e Francesco Muglia hanno celebrato il loro matrimonio in modo molto discreto ad Assisi. Durante l’intervista, la cantante ha menzionato suo marito, spiegando che, a differenza di lei, conduce una vita molto più regolare e segue una routine. Tuttavia, Francesco proviene da un contesto molto diverso rispetto a quello di Annalisa. Il coniuge della cantante ligure è attualmente vicepresidente del dipartimento marketing di Costa Crociere. Inoltre, ha completato i suoi studi presso l’Università di Stoccolma ed entrambi condividono la passione per la musica. Nel percorso professionale di Muglia, c’è anche il conseguimento del diploma presso il Conservatorio, dove si è dedicato allo studio dell’organo.