Annalisa, la rivelazione dopo le nozze con Francesco: “Vorrei un figlio”

Dopo le chiacchierate nozze con Francesco Muglia, avvenute lo scorso 29 giugno, e per le seconde il 1° luglio, Annalisa Scarrone ha deciso di raccontarsi. Attraverso una lunga intervista a Vanity Fair, la cantante ha parlato della sua storia d’amore, rivelando qualche inaspettato retroscena sul suo passato.

“Vorrei un figlio” – L’artista ha raccontato del suo primo incontro con Francesco, avvenuto durante un evento di Costa Crociere. Quella sera, però, i due non si sono nemmeno scambiati i numeri, solo successivamente Muglia ha contattato la donna sui social. A chi le domanda come mai ha scelto proprio il 37enne, la cantante ha risposto:

“Perché io e lui ci mettiamo alla prova di continuo, non c’è mai stasi, che è la cosa che ho sempre temuto nelle relazioni e in ogni ambito della vita. Con lui mi sento sempre in movimento, anche il matrimonio non lo vedo come un punto di arrivo, ma come una ripartenza”.

A pochi giorni dal matrimonio, l’ex volto di Amici ha ammesso il suo desiderio di maternità: “Vorrei tanto un figlio, ma non ci siamo ancora dedicati”. Riguardo alle nozze, la cantante ha ammesso che la decisione di sposarsi in chiesa è stata di Francesco: “So solo che ho sempre immaginato che un giorno mi sarei sposata. Del vestito non mi è mai importato niente, non pensavo neanche alla chiesa, che è stato un desiderio più di Francesco. Io ho sempre sognato una giornata in cui celebrare un amore e condividere la felicità con i miei cari”.

“Ho baciato una ragazza” – Parlando della sua carriera musicale, Annalisa ha svelato un inaspettato retroscena sul suo passato. Facendo riferimento al suo ultimo brano di successo Mon Amour, in cui l’artista canta: “Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me”, la giornalista le ha chiesto se ha mai baciato una donna. La cantante ha così svelato:

“Ovviamente sì. Penso che succeda a tutti durante l’adolescenza, anche per gioco, è la voglia di sperimentare. Mi sono sempre piaciuti i maschi. Non mi sono mai piaciute le etichette, non mi sono mai frenata, ho sempre vissuto le relazioni in modo istintivo. L’istinto è la cosa fondamentale: ti porta dove sei tu, fine”.