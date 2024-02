Annalisa: l’accusa di plagio lanciata da una professoressa di Amici

In attesa dell’inizio della terza serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo, Annalisa è finita al centro dell’attenzione social. Non è sfuggita, infatti, l’accusa mossa da una professoressa di Amici all’ex allieva del talent.

ACCUSATA DI PLAGIO – Anche quest’anno non sono mancate le polemiche attorno al Festival. Nonostante il record di ascolti che viene raggiunto ad ogni puntata, il Festival non è immune alle critiche. Solo ieri sera, infatti, si è molto discusso dell’esibizione di John Travolta, definita da Fiorello una delle gag più terrificanti della storia della tv italiana.

Nelle scorse ore, si è aggiunta un’altra nuova polemica, questa volta sui social. Il tutto è sorto da un commento che Anna Pettinelli ha lasciato sotto il post di uno dei cantanti in gara. Nel dettaglio, si tratta di Annalisa, in gara con il brano Sinceramente.

Nonostante il successo che sta riscuotendo il suo brano, sia all’interno della gara che nelle radio, la cantante si è trovata nel mirino di una chiacchierata insegnante di Amici. Alla Pettinelli, infatti, non sembra apprezzare la canzone della cantante, trovando delle somiglianze con un’altra.

“La la la lalalalala. Kylie Minogue”, ha così commentato Anna sotto a un post dell’ex concorrente del talent di Amici. Secondo la speaker, quindi, il brano di Annalisa ricorderebbe “Can’t Get You Out of My Head”, hit del 2001. Questo commento ha ricevuto non poche approvazioni da parte di diversi utenti.