Annalisa Scarrone, la conferma ufficiale: “Si, mi sposo”

A spiazzare il mondo del gossip è stata la notizia delle nozze tra Annalisa Scarrone e Francesco Muglia, vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere. Dopo alcuni giorni di silenzio, a dare la conferma ufficiale è stata proprio la cantante attraverso una recente intervista.

“Si, mi sposo” – Nota per la sua partecipazione alla decima edizione di Amici, dove si è classificata seconda, attualmente Annalisa sta affrontando un roseo periodo lavorativo. Ad andare a gonfie vele è anche la sua vita sentimentale, tanto che l’artista è pronta a convolare a nozze.

A darne la notizia è stato il comune di Savona che ha affisso, nei giorni scorsi, le pubblicazioni di matrimonio nell’albo pretorio. A confermare il suo matrimonio è stato proprio l’ex volto di Amici, raccontando così al settimanale Di Più Tv: “Si, abbiamo deciso di sposarci. Chi ci conosce sa quanto ci amiamo, ma per tutti gli altri sarà una sorpresa, visto che nelle interviste non ho mai parlato di lui”.

Parlando del suo futuro, Annalisa Scarrone ha affrontato anche il tema della gravidanza: “Anche la gravidanza la metterei in note musicali. Non riuscirei mai, in ogni caso, a rinunciare alla musica”.

Non si sa molto della storia d’amore tra la cantante e Francesco, dato che la donna non aveva mai parlato di lui fino alla notizia delle nozze. Si ipotizza, però, che l’amore sia nato nel 2020, in occasione di un evento a bordo di una delle navi della compagnia Costa Crociere, la Costa Smeralda.