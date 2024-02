Ansia e Acidità di Stomaco: Come Trovare Sollievo

L’ansia è una risposta naturale allo stress, ma può diventare un problema quando si manifesta frequentemente e interferisce con la vita quotidiana. Uno dei sintomi più comuni dell’ansia è l’acidità di stomaco, che può causare bruciore, dolore e nausea.

Come l’ansia può causare l’acidità di stomaco

Quando si è ansiosi, il corpo rilascia ormoni come l’adrenalina e il cortisolo. Questi ormoni preparano il corpo alla “lotta o fuga”, una risposta ancestrale al pericolo.

Come parte di questa risposta, lo stomaco produce più acido gastrico per digerire il cibo più velocemente. Tuttavia, se non si mangia, l’acido in eccesso può irritare la mucosa dello stomaco e causare l’acidità.

Altri fattori che possono contribuire all’acidità di stomaco

Dieta: Cibi grassi, piccanti, fritti o acidi possono peggiorare l'acidità di stomaco.

Fumo: Il fumo può indebolire lo sfintere esofageo inferiore, una valvola che impedisce all'acido di risalire dallo stomaco all'esofago.

Sintomi dell’acidità di stomaco

Bruciore di stomaco

Dolore addominale

Nausea

Rigurgito

Difficoltà a deglutire

Sensazione di pienezza

Perdere l’appetito

Rimedi per l’acidità di stomaco

Modifiche allo stile di vita: Evitare i cibi che scatenano l’acidità di stomaco Limitare il consumo di alcol e caffeina Smettere di fumare Perdere peso se si è in sovrappeso Dormire a sufficienza Gestire lo stress

Farmaci: Antiacidi : neutralizzano l’acido gastrico Alginati : formano una barriera protettiva sulla mucosa dello stomaco Inibitori della pompa protonica (PPI) : riducono la produzione di acido gastrico



Brucix Stick: un prodotto efficace per l’acidità di stomaco

Brucix Stick è un prodotto naturale di Lica Pharma che aiuta a neutralizzare l’acidità di stomaco e a proteggere la mucosa gastrica. Contiene:

Camomilla: Azione emolliente e lenitiva sul sistema digerente. Liquirizia: Utile per la funzionalità del sistema digerente. Carciofo: Favorisce la funzionalità epatica. Angelica: Favorisce la funzione digestiva. Melissa: Favorisce la funzione digestiva e la regolarità del tratto intestinale. Salvia: Favorisce la funzione digestiva e l’eliminazione dei gas intestinali. Sodio alginato: Protegge la mucosa gastrica e favorisce la digestione. Estratto di lumaca con Helixtrina®: Azione antinfiammatoria e rigenerante.



Brucix Stick è un prodotto sicuro ed efficace, adatto anche a chi soffre di gastrite o reflusso gastroesofageo. Si presenta in stick monodose da assumere al bisogno, dopo i pasti o prima di coricarsi. Per altri approfondimenti puoi cliccare qui.

Altri prodotti per l’acidità di stomaco

Oltre a Brucix Stick, ci sono altri prodotti che possono essere utili per l’acidità di stomaco, come:

Consigli per prevenire l’acidità di stomaco

Segui una dieta sana e bilanciata

Evita i cibi che scatenano l’acidità di stomaco

Limita il consumo di alcol e caffeina

Smetti di fumare

Perdere peso se si è in sovrappeso

Dormire a sufficienza

Gestire lo stress

L’ansia può essere una causa comune di acidità di stomaco. Ci sono diversi modi per alleviare l’acidità di stomaco, tra cui modifiche allo stile di vita e prodotti farmaceutici.