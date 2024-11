Antibiotico-resistenza, Italia al primo posto in Ue: 12mila morti all’anno

Ogni anno in Europa si verificano oltre 670.000 infezioni da batteri resistenti agli antibiotici, con circa 35.000 decessi. Un terzo di questi morti si registra in Italia, che continua a occupare il primo posto nella classifica europea per antibiotico-resistenza.

Secondo l’ultimo rapporto dell’ECDC, l’Italia è anche tra i Paesi con il più alto consumo di antibiotici, un problema che alimenta la crescita dei batteri resistenti.

Nel 2022-2023, l’8,2% dei pazienti ricoverati in ospedale ha contratto un’infezione durante la degenza, ben al di sopra della media europea (6,5%). Inoltre, il 44,7% dei ricoverati ha ricevuto antibiotici, mentre la media Ue è del 33,7%. Questo abuso di antibiotici favorisce la nascita di “super-batteri” sempre più difficili da trattare.

L’Italia è anche in fondo alla classifica per l’appropriatezza delle prescrizioni, con un aumento del 6,4% del consumo di antibiotici nel 2023 rispetto all’anno precedente. Al Sud, quasi 4 persone su 10 hanno ricevuto almeno una prescrizione di antibiotico.

L’antibiotico-resistenza è una delle principali emergenze sanitarie globali e, se non affrontata, potrebbe diventare la causa di milioni di morti entro il 2050. In Italia, l’impatto è già pesante, con costi diretti per il sistema sanitario che superano i 2,4 miliardi di euro all’anno. Interventi urgenti sono necessari per arginare questa grave minaccia alla salute pubblica.