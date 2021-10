Anticipazioni Amici 21, concorrente fuori dal programma: la reazione

La classe di Amici 21 si è ormai formata ma mancano ancora delle rifiniture per avviare ufficialmente la gara. Il 29 settembre è stata registrata la terza puntata del pomeridiano che andrà in onda domenica alle 14 su Canale 5. Stando ad alcune anticipazioni e spoiler trapelati, pare che la puntata non sia stata per niente facile.

PRIME ELIMINAZIONI – Come anticipato, la classe di Amici 21 si è già formata ma i ragazzi e le ragazze possono andare in sfida in qualunque momento e perdere questa grande opportunità. La puntata registrata qualche giorno fa, infatti, si è rivelata particolarmente complessa soprattutto per uno dei ballerini. Ecco di chi stiamo parlando e cosa è trapelato.

MIRKO FUORI DALLA SCUOLA – In questi giorni, Veronica Peparini ha cercato di far entrare nel talent un suo allievo cercando di metterlo in sfida con altri concorrenti del programma. Durante la puntata, la coach Peparini ha deciso di mandare in sfida il ballerino Mirko al posto di Christian, come pattuito nei giorni scorsi.

Il ballerino ha reagito molto male soprattutto perché la sua era una vera e propria opportunità regalata dalla maestra Alessandra Celentano. Infatti, il ragazzo ha smesso di studiare danza per alcuni problemi personali e familiari, così l’insegnante di danza classica ha deciso di dargli un mese di tempo per recuperare alcune lacune. Purtroppo per lui, però, Dario pare abbia avuto la meglio così Mirko ha reagito male contro la Peparini accusandola di avergli negato questa grande possibilità.

Al momento non conosciamo la reazione della maestra Celentano ma sicuramente non l’avrà presa benissimo. Ci toccherà attendere la messa in onda di domenica pomeriggio.