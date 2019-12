Anticipazioni Uomini e Donne: Carlo Pietropoli e Lorenzo Riccardi arrivano quasi alle mani

Nell’ultima puntata registrata di Uomini e Donne uno dei protagonisti è stato il tronista Carlo Pietropoli che ha avuto una discussione molto accesa con Lorenzo Riccardi, nuovo opinionista del programma.

CARLO PIETROPOLI: REAZIONI ECCESSIVE NEI CONFRONTI DELLE CORTEGGIATRICI – Pare proprio che nelle ultime due registrazioni uno degli ultimi tronisti arrivati, Carlo, abbia avuto delle reazioni non solo inaspettate ma anche in parte eccessive nei confronti di alcune corteggiatrici. Infatti il ragazzo, dopo aver baciato la corteggiatrice Chiara, si è infuriato con essa poiché quando ha detto che per lui un bacio non era particolarmente importante lei non ha reagito. Alla fine la ragazza ha dichiarato che anche per lei un bacio non è poi così importante.

CARLO MANDA A QUEL PAESE UNA CORTEGGIATRICE – Oltre a quanto abbiamo appena raccontato, il tronista ha letteralmente mandato a quel paese la corteggiatrice Brunella in quanto decisa ad andare via poichè non è stata portata più in esterna.

LORENZO RICCARDI ATTACCA CARLO PIETROPOLI – A questo punto è intervenuto il nuovo opinionista, Lorenzo, dichiarando che ha trattato troppo male queste ragazze. Il tronista lo avrebbe invitato non solo a farsi gli affari propri ma si è addirittura alzato davanti a lui con fare minaccioso. Al termine della discussione la corteggiatrice, Chiara, ha deciso di lasciare lo studio dichiarando che non ha più intenzione di corteggiare un uomo che non ha rispetto per le donne.