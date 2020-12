Anticipazioni Uomini e Donne: crisi tra Gemma Galgani e Maurizio, novità per Sophie e una coppia in dolce attesa

Aria di crisi tra Gemma Galgani e Maurizio, Sophie vicina alla scelta e una coppia in dolce attesa

Nella giornata di ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni de Il Vicolo delle News, ci sono parecchie novità in arrivo. Vediamo cosa è successo in studio.

GEMMA GALGANI E MAURIZIO IN CRISI? – La puntata è iniziata con Gemma Galgani al centro dello studio, la quale ha raccontato le festività natalizie senza il suo Maurizio. I due, stando al racconto della dama torinese, avrebbero avuto anche poche conversazioni al telefono; il 26 dicembre pare che il cavaliere risultasse irraggiungibile, avendo completamente spento il cellulare. Ascoltando queste parole, Tina Cipollari ha avanzato l’ipotesi che Maurizio possa avere l’amante.

Il 50enne, tuttavia, ha prontamente negato, ma l’opinionista ha continuato provocandolo, e suggerendogli di trascorrere il capodanno con Gemma Galgani, la quale però non ha voluto proporre nulla e aspettare che lo facesse il suo cavaliere. Insomma, pare che ci sia già una crisi tra i due.

SOPHIE CODEGONI VICINA ALLA SCELTA? – La tronista ha deciso di eliminare Antonio e restringere un po’ il cerchio in vista di un’ipotetica scelta. Sophie Codegoni è stata anche protagonista di due esterne: quella con Giorgio, dolce e romantica organizzata per il suo compleanno e quella con Matteo che, nonostante sia stata movimentata, ha portato comunque ad un bacio.

JARA E NICOLA ASPETTANO UN BAMBINO – Inoltre, in puntata si è presentata una coppia storica nata proprio nel dating show, Jara Gaspari e Nicola Balestra, i quali hanno annunciato di essere in dolce attesa. Per la coppia si tratta del secondo figlio, poiché il primo è nato a settembre dello scorso anno.

RICCARDO GUARNIERI E ROBERTA DI PADUA – Dopo aver messo in discussione la sua conoscenza con Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua ha ricevuto dall’uomo una grande conferma poiché si è rifiutato di conoscere le altre donne che si sono presentate in studio solo per lui.