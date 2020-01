Anticipazioni Uomini e Donne: il nuovo tronista e ancora nessuna scelta per Giulio Raselli

Oggi è stata registrata una nuova puntata del trono classico. ‘Il Vicolo Delle News’ ha riportato alcune anticipazioni. Ecco cos’è successo.

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE: IL NUOVO TRONISTA – È stato presentato il nuovo tronista. Si tratta di Daniele Dal Moro. L’ ex concorrente del Grande Fratello che nella casa più spiata d’Italia aveva intrapreso una relazione con Martina Nasoni. Ovviamente, non sono mancate le critiche per il nuovo tronista, accusato di essere lì solo per visibilità, avendo partecipato già ad un programma televisivo.

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE: LA DELUSIONE PER LA NON SCELTA DI GIULIO RASELLI – In molti oggi si sono presentati come telespettatori per assistere alla famosa scelta del tronista Giulio Raselli. Invece questa non è stata proprio nominata, anzi il tronista non ha avuto nemmeno spazio. Si è parlato della nuova tronista Sara che sta intraprendendo diverse conoscenze iniziali e di Carlo che ha baciato la corteggiatrice Marianna con tanto di lamentele di Cecilia.