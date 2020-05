Anticorpi contro il Coronavirus, tutti i pazienti guariti li possiedono

Un’ottima notizia ci giunge in questi tempi bui. Sembra che chi sia guarito in precedenza abbia sviluppato anticorpi contro il Coronavirus.

DALLA CINA CON AMORE – La news è stata condivisa su Twitter dal medico Roberto Burioni. Quest’ultimo afferma che: «Seppure in quantità variabili, I pazienti guariti da Covid-19 producono anticorpi contro il virus. Questo è bene perché rende affidabile la diagnosi sierologica e, se gli anticorpi fossero proteggenti, promette bene per l’immunità».

A confermare il tutto vi è l’articolo da lui correlato. Uno studio proveniente dalla Cina pubblicato sulla rivista medica mensile “Nature Medicine”. Ecco cosa dice: «A 19 giorni dai sintomi il 100 per cento dei pazienti esaminati (285) avevano sviluppato le IgG contro Sars-CoV-2. Con livelli diversi, ai quali peraltro non corrispondevano particolari caratteristiche cliniche dei pazienti».

IGC – Le ricerche effettuate in Cina hanno permesso di fare un notevole passo in avanti nella lotta contro il COVID-19. La scoperta degli Igc, proprio quegli anticorpi contro il Coronavirus di cui parlavamo prima, sono di una vitale importanza. Rappresentano una barriera, protezione duratura dai microrganismi a cui i contagiati sono stati esposti e da cui sono stati infettati in precedenza. Gli Igc sono ben diversi dagli Igm, che si attivano da subito ma per molto meno tempo. I primi cominciano laddove i secondi finiscono e ora che che ne siamo a conoscenza, lil terrore e il rischio di contrarre di nuovo il coronavirus sono minimi.

Una notizia decisamente rallegrante, come lo esprime Guido Silvestri, a capo di uno dei laboratori di ricerca più avanzati in Microbiologia e Immunologia. Una vera e propria “megapillola di ottimismo”, a suo avviso la novità più bella da quando è scoppiata la pandemia.