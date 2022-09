Antifurto BTicino: come funziona l’allarme domotico per casa

State pensando di installare un impianto di antifurto per la vostra abitazione, ma alcuni dubbi vi stanno bloccando. Non solo riguardo al prezzo, ma anche alla difficoltà di installazione e a possibili ingombri di fili per la casa. Magari vivete in una casa domotica, e vi siete abituati a gestire tutto da un unico telecomando.

Bene, allora potreste essere curiosi di sapere come funziona il sistema di antifurto BTicino .

Questo allarme non si limita a proteggere l’abitazione da ospiti indesiderati: oltre a offrire un sistema di protezione efficiente e scalabile, l’allarme BTicino si contraddistingue per potersi integrare a pieno nel sistema domotico casalingo.

Quindi, esiste sul serio un sistema di allarme così smart? Certo, e presenta anche delle funzionalità molto interessanti.

Perché installare un antifurto per la protezione della casa

Se ancora non siete dotati di un antifurto per la propria abitazione, è saggio iniziare a prendere in considerazione l’idea di installarne uno.

Secondo i dati del 2021, è stato compiuto un furto in casa ogni tre minuti in Italia . Questo dimostra come la possibilità che la propria dimora venga violata da ladri e malfattori sia molto concreta.

Inoltre, un impianto di allarme rappresenta un investimento per migliorare la qualità della propria vita.

Quante volte avete rinunciato a un weekend fuori con la famiglia, o una settimana bianca, per paura di lasciare la casa incustodita? Oppure, quante volte avete deciso di partire comunque, e poi vedere le vacanze rovinate dalla costante ansia di tornare e trovare l’abitazione svaligiata?

Ecco perché la presenza di un antifurto in casa non solo rappresenta un forte deterrente per i malintenzionati, ma anche un’importante sicurezza psicologica.

Le principali caratteristiche di BTicino

L’antifurto prodotto da BTicino si differenzia dagli altri offrendo all’utente una gestione intelligente. Il sistema di allarme ha tutte quelle caratteristiche di usabilità flessibile e scalabile, adatta per ogni tipo di esigenza.

Di seguito, le principali funzionalità dell’antifurto BTicino.

KIt di base espandibile

L’antifurto viene fornito con un kit base formato dai seguenti componenti:

centrale di controllo dell’impianto

due sensori a infrarossi

sirena da esterno

alimentatore compatto

Tuttavia, è possibile in seguito ampliare il sistema inserendo ulteriori sensori e dispositivi, in modo da adattare il tutto alle nuove esigenze future.

Per esempio, se un giorno decidete di traslocare e andare a vivere in una casa più grande, non sarà necessario l’acquisto di un nuovo antifurto: basta integrare nel sistema base i dispositivi necessari per coprire l’intera abitazione.

Unico centro di controllo della casa

L’impianto di allarme viene gestito da un solo centro di controllo della casa, a cui è possibile collegare fino a 128 sensori. Inoltre, altri dispositivi possono essere integrati via radio.

Tale caratteristica rende la centrale di controllo BTicino particolarmente vantaggiosa nel caso di ristrutturazioni, permettendone l’installazione senza la necessità di interventi invasivi sui muri.

Protezione esterna perimetrale

I sensori possono essere installati all’esterno della casa su porte e finestre, attivandosi nel caso di un’apertura. A seconda dell’utilizzo di un impianto a fili o wireless, esistono diversi modelli appositi.

Una nota: i sensori non rilevano animali domestici di piccola taglia. Questo significa dire addio ai falsi allarmi fatti scattare dai gatti che rientrano dalla passeggiata.

Protezione interna

I sensori sono in grado di coprire un perimetro di circa 12 metri e un’apertura di 90 gradi. La particolarità è che i dispositivi non si limitano a rilevare la violazione del domicilio da parte di ladri: tramite la funzione Safety, possono attivarsi anche per altri tipi di pericoli come fughe di gas o allagamenti.

Anche in questo caso, la presenza degli animali domestici non viene rilevata.

Connesso via smartphone

Tra le funzionalità più vantaggiose dell’antifurto BTicino c’è la possibilità di controllo remoto da smartphone tramite l’app BTicino Home Alarm.

Grazie a questo sistema, con il vostro telefono potete compiere in totale comodità operazioni come:

attivazione e disattivazione sensori

verifica stato impianto

videoispezione (se presente collegamento a una telecamera)

Inoltre, l’applicazione può essere integrata a pieno regime nel sistema domotico di casa. Ciò si traduce non solo nel poter utilizzare una sola app per monitorare la vostra smart home, ma anche sfruttare la tecnologia domotica per proteggere l’abitazione. Se quindi qualcuno entra in casa, una volta scattato l’allarme potete dare il comando per accendere le luci.

In definitiva, BTicino offre una gestione della sicurezza efficiente, versatile e intelligente. Tutto a portata di palmo.