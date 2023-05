Antonella Clerici, Crollo in diretta: “Forse è l’età…”

Antonella Clerici nel corso del programma E’ sempre mezzogiorno in onda su Rai 1 scoppia in lacrime. Il motivo? La conduttrice non riesce a trattenersi pensando a quanto sta accadendo in Emilia Romagna.

I cittadini romagnoli, infatti, versano da giorni in condizioni di estrema criticità dovuti alle condizioni climatiche. Frane, alluvioni e allagamenti stanno colpendo ormai da giorni le province di Ravenna e Faenza.

“Abbracciamo virtualmente tutti gli amici della Romagna” con queste parole la conduttrice apre la puntata odierna. Poi scoppia in lacrime e aggiunge: “Penso che molti non avranno casa ora, hanno perso tutto. Gli albergatori erano pronti per la stagione, e invece… Le immagini stringono il cuore, mi emoziono. Non ho mai nascosto che per la Romagna ho un amore pazzesco. Forse è anche l’età. Ma è un dolore pazzesco“.

Parole di conforto arrivano da tutto il mondo dello spettacolo. Da Vasco Rossi a Biagio Antonacci, da Fiorello a Simona Ventura, sono tantissimi i volti noti della TV che stanno si stanno spendendo in queste ore per sensibilizzare gli aiuti verso i cittadini che stanno perdendo case e lavoro.

“Sono molto in ansia per la mia regione, per la mia famiglia, tutti i miei amici che vivono li e i miei concittadini. A nome di tutti i cittadini delle città e i paesi coinvolti, chiedo a tutte le istituzioni italiane la massima attenzione per il popolo emiliano romagnolo, da sempre forte e reattivo, ma che oggi ha proprio bisogno di sostegno” scrive Laura Pausini.