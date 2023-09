Antonella Clerici continua negli anni ad essere una costante conduttrice Rai. La sua conduzione ai programmi di cucina conquista i telespettatori, permettendo al pubblico e soprattutto alle signore in casa, di godere della compagnia degli ospiti presenti in studio.

Tra una ricetta e l’altra, la chiacchiera che coinvolge i fan rappresenta una compagnia importante soprattutto durante l’ora di pranzo, motivo per il quale “E’ sempre mezzogiorno”, è un programma seguitissimo. Al timone Antonella Clerici, colei che con un semplicità e onestà nei confronti dei telespettatori, entra nelle case degli italiani, dedicando amore e dedizione per il proprio lavoro.

Durante una puntata però anche per lei è stato complicato mantenere integra la propria presenza: le lacrime hanno preso il sopravvento, Antonella si è infatti mostrata in visibilmente emozionata. Che cosa è successo?

La motivazione dell’emozione di Antonella Clerici ha un solo nome: Anna Moroni. Quest’ultima ha lasciato “La prova del cuoco” nel 2018, insieme alla stessa Clerici. Da quel momento Anna è apparsa di rado in televisione e questa volta l’ha fatto solo per fare una sorpresa alla sua amica.

Antonella emozionata ha esclamato: “Annina, non mi aspettavo di vederti, sono così contenta che sei venuta. Non me l’aspettavo”! Per la Clerici è stata davvero un’emozione molto forte, un momento di pura condivisione professionale che le ha permesso di ritornare indietro nel tempo. Tra le sue richieste, anche quella di riavere Anna al suo fianco nuovamente, a dimostrazione del fatto che per lei la sua presenza, rappresenta una costanza fondamentale.