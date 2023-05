Antonella Clerici, prende le difese di Benedetta Rossi: “La cucina non deve esser snob, ma pop”

Al recente dibattito che si è sollevato sui social dopo lo sfogo di Benedetta Rossi, si è aggiunta anche Antonella Clerici. L’amata conduttrice televisiva si è schierata dalla parte della donna, scagliandosi contro i cosiddetti leoni da tastiera.

“La cucina non deve essere snob, ma pop” – Nei giorni scorsi la Rossi ha voluto utilizzare i suoi canali social per lasciarsi andare ad un lungo sfogo. Benedetta, infatti, è apparsa in lacrime mentre si è lamentata per gli attacchi e le offese che gli haters hanno rivolto sia a lei che ai suoi follower.

Oltre a dimostrare solidarietà su Instagram, Antonella ha voluto mostrare la sua vicinanza a Benedetta anche in televisione. Durante la puntata di È sempre mezzogiorno, andata in onda l’8 maggio, la conduttrice ha voluto parlare di quanto accaduto nei giorni scorsi.

Citando il giornalista Francesco Canino, la Clerici ha così tuonato in studio: “Io vorrei dire che questi gastrofighetti hanno stancato”. Il discorso della conduttrice, però, non è finito qui. Antonella Clerici ha deciso di raccontare quanto le è accaduto nel 2010, in occasione della sua conduzione al Festival di Sanremo:

“La cucina non deve essere snob, ma pop. E vorrei dire a Benedetta Rossi che quando ho fatto Sanremo nel 2010 – intanto nessuno ha voluto farlo con me per tanti motivi – ma c’è stato un cantante, di cui non dirò mai il nome, che disse “io non ci vado perché la Clerici sa troppo di sugo”. Bene, il sugo è stato il mio successo, grazie a voi, grazie al pop e al popolo che tutti i giorni ci guarda. Evviva la cucina in tutte le sue versioni perché parlare di cucina non è di serie b e attraverso la cucina passa tanta cultura, cosa che voi radical chic non avete ancora capito”.