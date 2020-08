Antonella Elia affiancherà Pupo nella nuova edizione del GFVip

Notizia bomba per i fan del programma Grande Fratello Vip. Sembra che Antonella Elia affiancherà Pupo nel ruolo di opinionista. Questo nella prossima edizione dello show, datata settembre 2020. Informazione da prendere tuttavia con le pinze, in quanto ancora non ufficiale nonostante potenzialmente molto plausibile.

IL RUMOR – Ebbene si. Ben tre edizioni con Ilary Blasi alla conduzione e Alfonso Signorini come opinionista, seguita da una quarta dove quest’ultimo prende il posto della Blasi e viene affiancato da Pupo e Wanda Nara. Ora i rumor di un ulteriore cambiamento si fanno sempre più sentire. In questo caso sarebbe Wanda Nara a cedere il proprio posto in favore dell’attrice Antonella Elia.

La donna non è un volto nuovo nello show, anzi è proprio il programma ad averle funto da trampolino di lancio per questa fantomatica candidatura. Fantomatica in quanto non vi sono ancora certezze che la notizia sia fondata. Una news relegata dalla pagina web “TvBlog”, che dovrebbe essere confermata o meno ufficialmente nei prossimi giorni. Dopo le emozioni che il pubblico ha provato in questo mese di luglio, vedendo Elia in preda ad una forte passione per Pietro Delle Piane, per molti la sua candidatura è ormai una certezza. Questo parallelamente ad un altro rumor, su un’altra star del panorama contemporaneo, Elettra Lamborghini.

ANTONELLA ELIA BATTE ELETTRA LAMBORGHINI – Il secondo rumor riporta che anche la famosa cantante era in lizza per il ruolo di opinionista. Ma purtroppo, sempre secondo il rumor, sarebbe stata scartata in favore dell’attrice dal caschetto biondo.

Antonella Elia affiancherà quindi Pupo nella prossima edizione del Grande Frantello Vip? Solo il tempo potrà rispondere a tale domanda, ma sembra davvero che le probabilità siano alte.