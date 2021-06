Antonella Elia, l’inaspettata rivelazione sulla sua storia con Pietro

Ancora una volta Antonella Elia è tornata al centro dell’attenzione del gossip per alcune dichiarazioni fatte nelle sue IG Stories. Le sue ultime affermazioni riguarderebbero la sua turbolenta e discussa storia d’amore con Pietro Delle Piane. Cosa è accaduto?

ULTIME DICHIARAZIONI – Il tutto ha avuto inizio da alcune storie su Instagram in cui l’ex gieffina ha rivelata di aver trascorso del tempo in una clinica. Un ricovero di qualche giorno dovuto, fortunatamente, ha dei controlli. Infatti, come spiegato dallo stesso medico che si è occupato di lei, si è trattato di una revisione ad una cicatrice all’addome.

Ad essere al fianco dell’ex opinionista è Pietro Delle Piane. La loro storia è spesso finita sotto ai riflettori per via dei continui alti e bassi vissuti dai due. Il tutto ha avuto inizio all’interno della casa più spiata d’Italia, dove la Elia è stata concorrente. Lei e Pietro hanno anche tentato di darsi un’altra occasione a Temptation Island Vip, mettendo alla prova i loro sentimenti.

All’inizio della sua avventura come opinionista al GF Vip, Antonella aveva annunciato la fine della sua storia d’amore con Delle Piane. Sembrava quindi che la soubrette avesse definitivamente voltato pagina, ma i due hanno nuovamente deciso di fare qualche passo indietro.

A quanto pare più innamorata che mai, l’ex gieffina ha recentemente parlato della sua storia con Pietro. Da quanto dichiarato nelle sue IG Stories, Antonella Elia è pronta a fare il grande passo con il suo fidanzato, non volendo più correre il rischio di perderlo. Ma cosa pensa Pietro di un possibile matrimonio? Se lo faremo, tu per me saresti l’unica, quindi sarebbe forever and ever (per sempre)“, ha così commentato l’uomo.