Antonella Elia, lascia improvvisamente Pietro Delle Piane: matrimonio saltato

Per Antonella Elia e Pietro Delle Piane il matrimonio non è rimasto nient’altro che un sogno lontano. Soltanto qualche mese fa, i due progettavano le loro nozze, ed ora, invece, si sono lasciati.

A dare l’annuncio è stato proprio l’attore durante la sua recente intervista a “Storie al Bivio”. La fatidica puntata è andata in onda Sabato 22 Novembre. Ecco, quanto Pietro ha rivelato a Monica Setta:” Antonella mi ha lasciato senza dare spiegazioni. Stavamo organizzando il nostro matrimonio e, da un giorno all’altro, è sparita. Questa volta, però, al suo ritorno non ci sarò più: ho deciso di chiudere in modo definitivo.”

Come lo stesso attore ha spiegato, non è la prima volta che la show girl prende decisioni del genere improvvisamente. Questa volta, però, la dinamica l’ha colpito tanto da non sapere se sarebbe disposto a ritornare con la Elia, qualora lei tentasse un riavvicinamento.

Il matrimonio, annunciato soli 6 mesi fa, avrebbe avuto luogo a Cortina nel giorno di San Silvestro. Le parole di Antonella rimbombano ancora tutt’oggi:” Polinesia o Cortina, ormai ho deciso: sposo Pietro! Ci amiamo da 5 anni ed è l’unico uomo che mi ha fatto pensare alla famiglia.” Cosa può aver indotto la conduttrice a cambiare completamente rotta rispetto a Giugno?

Per il momento, Antonella non si espressa sulla questione. Nel suo ultimo post, pubblicato su Instagram, l’ex partecipante di “Temptation Island” appare da sola seduta su una panchina. La didascalia scelta per l’immagine non lascia trasparire alcun indizio sul suo stato d’animo. Non resta, dunque, che aspettare i futuri risvolti.