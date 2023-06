In una recente intervista al Corriere della Sera, Antonella Elia ha deciso di raccontarsi a 360 gradi. Oltre a ripercorrere il suo difficile passato e la sua lunga carriera, la donna ha deciso di parlare anche della sua storia d’amore con Pietro Delle Piane. Nel parlarne, l’ex gieffina ha rivelato che non convolerà a nozze con il compagno.

“Ho deciso di no” – Nell’intervista al Corriere della Sera, l’Elia si è messa a nudo e ha raccontato diversi aspetti della sua vita. Ha parlato della sua difficile infanzia, dove a solo un anno di vita ha perso la madre. Cresciuta dai nonni, la donna ammette che per anni il padre la veniva a trovare ogni tanto. Ad un certo punto, però, suo papà decide di portarla con sé:

“Mio papà — che per me era un perfetto estraneo, mi veniva a trovare ogni tanto — ha deciso di portarmi a vivere con lui, forse per gelosia nei confronti di chi mi cresceva, ed è stato un grande strappo. La nonna era mia mamma per me. Mi ha portato in una casa che era bella, ma allo stesso tempo triste e buia, dove si sentiva il vuoto della perdita di mia madre”.

Dopo nove anni, Antonella perde anche il padre. Ritrovatasi sola, la donna decide di andare via di casa a soli 18 anni e inizia a lavorare come modella. Dopo diversi provini per il cinema andati male, improvvisamente per l’ex gieffina è arrivata la svolta sul piccolo schermo. L’Elia ha infatti affiancato diversi grandi nomi della televisione italiana, ammettendo di non aver vissuto bene la popolarità che ha conquistato:

“La popolarità l’ho sempre vissuta un po’ male, non ho mai pensato che fosse una figata, anzi mi innervosiva questo marasma di ragazzini in delirio che ci aspettavano fuori dagli studi. Facevo anche tante serate in discoteca, ma mi sentivo strana ad andare in un locale a firmare autografi ed essere pagata per questo”.

Riguardo la sua vita sentimentale, Antonella Elia è da diversi anni fidanzata con Pietro. Una love-story abbastanza chiacchierata, soprattutto dopo la partecipazione della coppia a Temptation Island. Nonostante i vari tira e molla tra i due, la storia procede a gonfie vele. Nonostante ciò, la showgirl ha ammesso di non sentirsi ancora pronta a convolare a nozze con il compagno: “Ho deciso di no. Per ora. Poi si vedrà. Me l’ha chiesto due volte e ho detto sempre sì, perché è scortese dire di no. E poi nei sogni sarebbe bellissimo sposarsi”.

Riguardo a questa sua decisione, l’ex naufraga ha aggiunto: “Non riesco ad accettare l’idea che il mio uomo improvvisamente mi veda brutta e vecchia. Io tra dieci anni ne avrò 70, lui 60, sarà nel fiore… mi viene da piangere. Dieci anni sono tantissimi, invecchiare mi fa molta paura, è inaccettabile che mi veda crollare a pezzi… Io ho sempre vissuto randagia, non ho avuto una famiglia, e forse proprio per questo non l’ho ricreata”.