Antonella Elia, parla Pietro a Domenica Live: “L’ho delusa e ferita”

Nelle scorse settimane, a lasciare senza parole il pubblico del Grande Fratello Vip era stata Antonella Elia. L’ex concorrente e ora opinionista del programma, infatti, ha inaspettatamente annunciato in diretta la rottura con Pietro Delle Piane: “Ho il cuore spezzato. Con Pietro è finita, questa volta per sempre. Sono single”.

Se fino ad oggi non erano stati resi noti ulteriori dettagli riguardo la fine di questa storia, a parlarne è Pietro. Ospite a Domenica Live, l’uomo ha rivelato cosa ha portato alla rottura. Non è però finita qua, per lui, infatti, c’è stata anche la famosa busta choc.

“L’ho delusa e ferita” – La storia tra la Elia e Delle Piane ha fatto discutere sin dall’avventura dell’opinionista al GF Vip. Dopo il ritorno di fiamma, avvenuto poco tempo dopo la fine dell’esperienza a Temptation Island, sembrava che tra loro fosse tornata la pace. Proprio per questo l’annuncio fatto da Antonella è arrivato come un fulmine a ciel sereno, lasciando senza parole perfino Alfonso Signorini. Se l’ex gieffina non ha voluto dire nulla sulla rottura con l’oramai ex fidanzato, Pietro, dal canto suo, si è lasciato andare a qualche rivelazione.

“Io l’ho delusa e ferita”, ha rivelato Delle Piane nel salotto di Barbara D’Urso. Questa ammissione ha fatto intendere che a portare alla rottura è stato un comportamento dell’uomo, ma quest’ultimo ha tenuto a specificare che: “Non c’è un tradimento con un’altra donna però l’ho delusa profondamente, mi dispiace tantissimo. Non mi metto a raccontare i particolari, a volte dalle parole e dai comportamenti possono uscire dei veleni terribili, dal cuore però possono uscire dei tesori”.

La conduttrice ha inoltre voluto indagare sugli scontri avvenuti tra Antonella e Stefania Orlando, volendo scoprire il ruolo dell’uomo nella storia. Stando a quanto emerso, sarebbe stato lui a riportare all’ex fidanzata una conversazione avvenuta tra la Orlando e Milena Miconi.

LA BUSTA CHOC – Durante l’intervista, la D’Urso ha voluto svelare il contenuto della busta choc: “Ho fatto dei video al fidanzato di Antonella Elia mentre veniva cacciato da casa di Antonella dalla polizia, fammi sapere se ti interessa”. Pietro ha voluto chiarire, smentendo totalmente il rumors: “Non vengo cacciato dalla polizia. Abbiamo avuto una discussione forte. Io ho lanciato il telefono per aria. L’iPhone, se prende una botta molto forte, va in Sos e arriva la polizia. Non sapevo neanche io che funzionasse così”.