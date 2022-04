Antonella Elia, sulla sua esperienza a Temptation Island con il fidanzato: “Voleva recitare un ruolo”

Nella giuria de La Pupa e Il Secchione, Antonella Elia è da poco tornata sul piccolo schermo. In una recente intervista per il Corriere di Torino, la donna ha parlato di una sua esperienza televisiva passata: Temptation Island. In quell’occasione la Elia non ha partecipato da sola, ma insieme a Pietro Delle Piane, il suo compagno.

“Voleva recitare un ruolo” – Per gli appassionati del gossip, è noto il caos scoppiato dopo il confronto tra la coppia e le sfere. Nella puntata incriminata di Live Non è la d’Urso, a creare scalpore sono state le dichiarazioni di Pietro. Riguardo il programma di Maria De Filippi, l’uomo disse: “quello è uno show, io recitavo un ruolo”

Ovviamente quella frase non passò di certo inosservata, tanto che ad intervenire fu proprio la Mediaset. Pietro, infatti, fu ufficialmente querelato. Da quell’esperienza sono trascorsi degli anni, a tornare a parlarne è stata proprio Antonella:

“Pietro ha 11 anni in meno di me, è giovane, intatto, puro. Mi fa divertire moltissimo. A Temptation è stato un disastro perché voleva recitare il ruolo di quello che mi faceva ingelosire. Si è fatto odiare da tutti, me in primis, per tanto tempo”

Sempre a quanto accaduto a Temptation Island, Antonella al Corriere di Torino ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a perdonare il compagno:

“Perché l’ho perdonato? Mi trasferisce il senso della famiglia. Io sono sempre stata un cane sciolto, randagia. Per la prima volta sto costruendo qualcosa insieme a un uomo”.