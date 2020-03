Antonella Elia VS Valeria Marini, l’ennesima lite nella casa di Grande Fratello

Questa edizione del programma televisivo Grande Fratello VIP è particolarmente…”speziata”. Una tensione sempre più palpabile tra due membri della famosa casa, nello specifico, Antonella Elia e Valeria Marini. Non ci è voluto molto tempo affinché scoppiasse l’ennesima lite.

PUGNI NEI RENI – Il tutto è partito mentre le due si stavano preparando la colazione. Di mattina, fresche fresche, eccole pronte a cercare di “strangolarsi” a vicenda con le parole. Parole offensive e pesanti che provenivano principalmente dalla bocca di Antonella Elia. Quest’ultima era intenta a rimettere a posto una bottiglia in uno scaffale, quando le arriva dietro Valeria che cerca di incitarla a spostarsi. Ma lo fa in una maniera che non garba per niente la sua rivale. Le dà dei colpetti sulla schiena, espressione più pura di un nervoso “spostati”. E lì succede il dramma. Per Antonella quelli non erano colpetti erano addirittura pugni nei reni e con tale pretesto ne dice quattro alla sua “assaltatrice”. Solo che stavolta Valeria ne ha abbastanza di farsi insultare e decide di controbattere. Non riesce più a trattenere la rabbia e si sfoga anche lei, lasciando di stucco gli altri “coinquilini”, i quali non osano minimamente mettersi tra le due donne.

ANTONELLA ELIA RACCONTA TUTTO A DENVER – L’arcinemica di Valeria Marini si confessa presso il modello Andrea Denver, raccontandogli la sua versione dei fatti. Avrebbe per sbaglio pestato la ciabatta della show girl e per quel motivo, secondo Elia, questa si sarebbe vendicata dopo in cucina. Un’atmosfera sicuramente pesante quella del Grande Fratello VIP di quest’anno. Una situazione che rischia di mettere a disagio sempre più persone nella casa, se le due donne non optano per una tregua almeno temporanea. Per vedere il video che riprende l’integralità dell’accaduto, e farvi una vostra opinione a riguardo, cliccate qui.