Antonella Fiordelisi, flirt con Stefano De Martino? Retroscena inedito

Tra i protagonisti indiscussi di questa nuova edizione del GF Vip c’è certamente Antonella Fiordelisi. Attualmente nella casa più spiata d’Italia, la gieffina è recentemente finita al centro del gossip. Stando a quanto rivelato da Alessandro Rosica, noto come l’investigatore social, in passato Antonella avrebbe avuto un flirt con Stefano De Martino.

FLIRT CON STEFANO? – Con la sua sensibilità dimostrata nel caso di Marco Bellavia e la sua schiettezza, la Fiordelisi ha fatto breccia nel cuore del pubblico. Tra le preferite dei telespettatori, Antonella è recentemente finita nel mirino della cronaca rosa. A svelare un retroscena inedito è stato l’investigatore social.

Da quanto riportato sul settimanale Mio, Rosica ha raccontato di una presunta liason avvenuta tra Antonella e Stefano. Si è trattato di una breve parentesi da cui è rimasta un’amicizia:

“Stefano non solo frequentava Antonella Fiordelisi ma anche altre showgirl, proprio come Belen in quel periodo frequentava altri uomini. Loro questo non lo hanno mai nascosto e negato. Ad esempio si è parlato di un flirt tra Belen e Michele Morrone…”.

L’investigatore ha poi così proseguito: “Sapeva che lui aveva la sua vita. Non dimentichiamo il presunto flirt con Alessia Marcuzzi: è per questo, si è detto all’epoca, che lei lo aveva buttato fuori di casa. Stefano e Antonella sono rimasti amici. Non si seguono più sui social per ovvie ragioni”.

Da quanto raccontato da Alessandro, il flirt sarebbe avvenuto prima del ritorno di fiamma tra De Martino e Belen Rodriguez, durante il periodo natalizio del 2021. Al momento nessuno dei protagonisti del gossip ha commentato quanto raccontato da Rosica. Sempre l’uomo ha parlato della storia d’amore tra Stefano e la showgirl sarebbe finta:

“Sono abbastanza complici e non dimentichiamo che hanno un figlio insieme. Io sono certo che questa relazione, comunque, finirà di nuovo. La fedeltà durerà pochi mesi. È una storia malata nata per morire”.