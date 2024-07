Antonella Fiordelisi, flirt in corso con Alessandro Basciano? Caos nel gossip

Nella giornata di ieri a finire nel mirino del gossip sono stati Antonella Fiordelisi e Alessandro Basciano. Da uno scatto divenuto subito virale sul web, si è subito iniziato a vociferare di un possibile flirt in corso tra i due gieffini. Davanti a quest’ultimo rumor, è scoppiato il caos e molti si sono scagliati contro l’influencer salernitana.

FLIRT IN CORSO – Il tutto ha avuto inizio da una segnalazione divenuta virale nelle ultime ore. Antonella, recentemente single dopo la storia con Mariano De Matteis, è stata a Capri per motivi lavorativi. L’ex volto del GF Vip, infatti, ha preso parte a un evento per sponsorizzare un marchio di sigarette elettroniche.

La Fiordelisi non era sola, ma insieme ad altri volti noti come Elisabetta Gregoraci, Jonathan Kashanian, Rosa Perrotta, Pietro Tartaglione e Alessandro Basciano. Ed è proprio con l’ex gieffino ed ex tentatore di Temptation Island che si parlerebbe di un presunto flirt in corso.

In poco tempo sono iniziati a circolare filmati e immagini che ritraevano Antonella ed Alessandro molto vicini. A dire la sua è stato Alessandro Rosica, noto come l’Investigatore Social, che ha così commentato il rumor nelle sue IG Stories:

“Basciano ed Antonella ieri sera hanno parlato e non si sono mai staccati! Da precisare che c’erano anche altri amici… che ci sia davvero del tenero? O forse è semplicemente un’amicizia, però che strano…”.

A commentare il gossip è stata anche Deianira Marzano, smentendo categoricamente il presunto flirt:

“Ma che devo dire che stavano allo stesso evento? E c’è bisogno che lo dico io, visto che le storie erano visibili a tutti, visto che non c’era niente di cui nascondersi. Visto che sento tantissima gente di questo mondo, inclusi Antonella, Ale ecc. ecc. ci viene solo da ridere”.

Che sia vero o no questo flirt, Antonella è presto finita al centro delle polemiche. È risaputo, infatti, che la Fiordelisi sia amica con Sophie Codegoni, ex di Alessandro Basciano e madre di sua figlia. Proprio per questo i fan dei Basciagoni e della Codegoni si sono scagliati duramente con l’influencer salernitana e il dj.