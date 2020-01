Antonella Fiordelisi: flirt passato con Moser e commenti forti su Nilufar e Sabrina

Antonella Fiordelisi ha voluto rispondere alle domande che le hanno posto i follower su Instagram. Già finita al centro del gossip per il tradimento del fidanzato, Francesco Chiofalo, è tornata a far parlare di sé. Antonella ha così rilasciato delle forti dichiarazioni.

FLIRT PASSATO – Tra le tante domande, un utente le ha chiesto: “Il ragazzo più alto con cui sei stata?”. La risposta ha lasciato senza parole i follower: “Ignazio Moser”. La spadaccina non ha voluto aggiungere ulteriori particolari riguardo questo flirt passato. Questa frequentazione pare sia stata breve, avvenuta prima che Moser partecipasse al Grande Fratello Vip, nel 2017. Sebbene il flirt si sia concluso da tempo, i due hanno mantenuto un buon rapporto d’amicizia.

COSA PENSA DI ALCUNE SUE COLLEGHE – Antonella ha poi iniziato a parlare di altre influencer, noti volti di Uomini e Donne. Sono stati forti i commenti su Nilufar Addati e Sabrina Ghio. “Nilufar? Non mi piace per niente”,ha svelato l’ex tentatrice. “Sabrina? Pettegola e invidiosa. Una volta scrisse anche “levate il segui a Fiordelisi e Chiofalo” sotto un articolo. Patetica”.

Sorprendente è invece il commento positivo su Giulia De Lellis: “L’ho conosciuta tre anni fa ad Avanti un altro Vip. Stava con me in squadra, molto molto umile e carina”.

Alla fine, Antonella Fiordelisi ha parlato del rapporto con Desirée Maldera, conosciuta a Temptation Island. “Mai litigato con Desirée. Ci siamo semplicemente perse un po’ di vista, ci sentiamo spesso anche se non ci vediamo da tempo…Ormai fa solo figli”, ha spiegato la ragazza. Maldera è infatti in attesa del secondo figlio.