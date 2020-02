Antonella Fiordelisi furiosa su Instagram: cosa le sarà successo?

Antonella Fiordelisi, ex tentatrice a Temptation Island ha pubblicato poche ore fa una Instagram stories nella quale si è mostrata decisamente furiosa, ma cosa le sarà successo?

ANTONELLA FIORDELISI: IL SUO RAPPORTO CON I SOCIAL – La ragazza, come sapete, è molto attiva sui social. Pubblica quotidianamente foto e video inerenti la sua vita privata. Qualche mese fa, tra l’altro, ha pubblicato un video nel quale si era mostrata in lacrime davanti allo schermo del cellulare. Le motivazioni? Pare fossero state la rottura con Francesco Chiofalo, conosciuto a Temptaion Insland, e i suoi presunti tradimenti. Non sono mancate le numerose critiche per quel video, come quelle fatte da Sabrino Ghio a ‘Rivelo’.

ANTONELLA FIORDELISI: LE SCUSE PER LA SUA ASSENZA SUI SOCIAL – Come dicevamo la ragazza si è scusata per non essere stata particolarmente attiva sui social nella giornata di oggi. Pare che fosse particolarmente nervosa, ma cosa le sarà successo? Ha promesso ai fan che nelle prossime ore rivelerà tutto. Dunque non ci resta che attendere per scoprirlo.