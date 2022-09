Antonella Fiordelisi, il commento dell’ex Francesco Chiofalo: “Le donne sono accanite con lei”

Tra i protagonisti di questa settima edizione del GF Vip, c’è certamente Antonella Fiordelisi. Fin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, la ragazza è finita per scontrarsi spesso con altri gieffini per via del suo carattere schietto e diretto.

Recentemente a parlare della Fiordelisi è stato anche uno dei suo ex fidanzati. Si tratta di Francesco Chiofalo, ex volto di Temptation Island. Il ragazzo non ha commentato solo la partecipazione di Antonella, ma anche di un’altra sua ex che in passato è stata una gieffina.

IL COMMENTO DI FRANCESCO – Molto attivo sui social, nei giorni scorsi l’ex tentatore di Temptation Island ha dato la possibilità ai suoi follower di fargli qualche domanda. Tra le curiosità, un utente gli ha chiesto di commentare non solo la partecipazione di Antonella al GF Vip, ma anche quella passata di Selvaggia Roma.

Davanti a questa domanda, Chiofalo non si è di certo tirato indietro. Attraverso le sue IG Stories, Francesco ha così dichiarato:

“Per l’ufficio casting del Grande Fratello Vip sono una vera e propria istituzione, cioè conto una cifra. Praticamente sono in collaborazione con l’ufficio casting del Grande Fratello Vip. Qualsiasi fidanzata che ho, nella ragione in cui si lascia con me, lei entra immediatamente nel cast del Grande Fratello Vip, è come un contratto non scritto quando si fidanzano con me. Infatti, la mia attuale fidanzata Drusilla Gucci, nella ragione in cui entro quest’anno si lascia con me, lei a Settembre entra sicuro al Grande Fratello Vip. O, perché no, anche durante quest’anno può entrare in corsa e diventare una concorrente in corsa durante quest’anno”.

Con la sua ironia, il ragazzo ha aggiunto: “Voglio farvi capire meglio, una ragazza ha più possibilità di partecipare al Grande Fratello Vip come concorrente se si mette con me per un po’ di tempo, piuttosto che andare a fare i casting del Grande Fratello Vip; è proprio così. Ragazzi non l’ho scoperto io, parlano proprio i fatti”.

Nel concludere questo discorso, Francesco ha evidenziato i tanti scontri tra Antonella Fiordelisi e gli altri vipponi:

“Lei è una brava ragazza, vi dico la verità sennò non ci stavo così tanto tempo. Vedo che sta sempre in nomination, vedo che specialmente le donne sono sempre accanite con lei e spero che possa riprendere questa situazione. Spero che non esca subito perché questa esperienza al Grande Fratello Vip è una cosa che lei ha sperato per tanti e tanti anni e adesso è arrivato il suo momento e spero che riesca a sfruttarlo nel migliore dei modi”.