Antonella Fiordelisi, in passato ha avuto un flirt con De Martino? La smentita ufficiale

Nelle scorse ore a non passare inosservata è stato il selfie di Antonella Fiordelisi insieme a Belen Rodriguez. Questo scatto è divenuto virale, finendo tra i primi posti delle tendenze di Twitter e smentendo ufficialmente un rumors che riguarda le due donne.

LA SMENTITA UFFICIALE – All’inizio del suo percorso nella casa del GF Vip, Antonella è stata protagonista di un inaspettato flirt. Si è vociferato, infatti, di un presunto flirt tra l’influencer salernitana e Stefano De Martino, quando quest’ultimo era ancora single. Si è però trattato di una breve parentesi romantica, vissuta lontano dai paparazzi.

Da parte dell’ex gieffina, di Belen e di Stefano non è mai giunto alcun commento su questo gossip. A farlo tornare nuovamente al centro dell’attenzione è stato l’IG Stories dell’ex schermitrice che la vede insieme alla showgirl argentina. La ragazza si è fatta un selfie con la Rodriguez, accompagnando lo scatto con “guapita“, ovvero “bella”, riferito alla conduttrice.

Dopo aver notato il selfie delle due, agli utenti non è affatto sfuggito che Belen e Antonella Fiordelisi hanno iniziato a seguirsi reciprocamente su Instagram. Non è stato svelato il motivo dietro questo incontro, non si sa, quindi, se sia causale o se dietro ci possa essere una futura collaborazione lavorativa. Quello che è sicuro è che lo scatto è una smentita ufficiale sul flirt tra l’ex volto del GF Vip e Stefano De Martino.

Il selfie è finito al centro delle chiacchiere anche su Twitter. Un utente non ha potuto fare a meno di commentare: “Vorrei troppo vedere la reazione di Antonino Spinalbese“. Ad accomunare le due donne, infatti, è proprio Spinalbese. Nella casa più spiata d’Italia Antonella ha molto legato con l’ex hairstylist, ex di Belen e padre di Luna Marì. Una volta concluso il reality, non si sa se i due abbiano coltivato la loro amicizia, dato la gelosia di Edoardo Donnamaria, fidanzato della Fiordelisi, verso il rapporto della ragazza con Antonino.